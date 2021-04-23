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Конфликт в Донбассе ,  
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СК России завел уголовное дело после ранения мирного жителя в Донбассе

Фото: Дэн Леви / РИА Новости
Фото: Дэн Леви / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого был ранен мирный житель. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Украинские военнослужащие 22 апреля 2021 года произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, <...> в результате чего не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель получил ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

В сообщении ведомства говорится, что украинские военнослужащие, обстреливая жилые районы, где нет военных объектов, нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы», — подытожили в российском СК.

В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В начале апреля СК завел уголовное дело из-за гибели ребенка в зоне конфликта в Донбассе. По данным следствия, украинские силовики 2 апреля нарушили режим перемирия и атаковали поселок Александровский в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В результате атаки украинского дрона погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка была ранена.

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Пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире «Общественного радио», что, по версии Киева, пятилетний мальчик погиб в окрестностях Донецка от взрывного устройства, которое нашел во дворе. По его словам, украинские военные не запускают беспилотники на неподконтрольных Киеву территориях.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина, ДНР и ЛНР обвинили друг друга в эскалации конфликта, нарушении перемирия и обстрелах. После этого Народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии, чтобы защитить население от «украинского террора».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что полевые командиры украинских сил на линии конфликта в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний руководства, чем осложняют деэскалацию конфликта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «системном обострении» ситуации на юго-востоке Украины.

Донбасс СК уголовное дело обстрел Украина ДНР
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