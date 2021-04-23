СК России завел уголовное дело после ранения мирного жителя в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого был ранен мирный житель. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Украинские военнослужащие 22 апреля 2021 года произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, <...> в результате чего не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель получил ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

В сообщении ведомства говорится, что украинские военнослужащие, обстреливая жилые районы, где нет военных объектов, нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы», — подытожили в российском СК.