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В ДНР заявили о гибели ребенка при ударе украинского дрона

Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

В результате обстрела с беспилотника в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб ребенок, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Ребенок 2016 года рождения погиб в поселке Александровское. При обстреле была ранена женщина 1954 года рождения, ее госпитализировали. Народная милиция уточнила, что снаряд сбросили с украинского дрона.

Министерство обороны Украины в свою очередь сообщило, что 2 апреля было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Огонь велся, в частности, из минометов, пулеметов и гранатометов. От обстрела пострадала в том числе гражданская инфраструктура в городе Красногоровке, один человек получил ранение.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Утром 3 апреля недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье, по данным украинских военных, противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

РБК направил запрос в пресс-службу Вооруженных сил Украины.

Ранее, 3 апреля, об артиллерийском обстреле заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Украинские военные, по данным ЛНР, применили артиллерию калибра 122 мм, которая запрещена минскими соглашениями. 

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