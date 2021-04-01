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Кулеба заявил о «системном обострении» Россией ситуации в Донбассе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия занимается обострением ситуации на востоке Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

«Обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму», — написал глава украинского МИДа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Кулебы, заявил, что Россия и другие страны не стремятся к возобновлению гражданской войны на Украине. 

 «А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом», — добавил пресс-секретарь президента России (цитата по «Интерфаксу»).

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Политика
Дмитрий Песков

В начале марта этого года на востоке Украины возобновились столкновения между украинскими военными и войсками непризнанных ЛНР и ДНР, до этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская сторона стягивает диверсантов к линии соприкосновения.

Кремль, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с агрессивной позицией украинских вооруженных сил и сообщил, что повышение напряженности чревато различными провокациями.

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В то же время экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в обострении конфликта обвинил российскую сторону и призвал подключиться к переговорному процессу по урегулированию конфликта Соединенные Штаты Америки.

30 марта 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу. Он полагает, что это связано с нежеланием Киева выполнять условия минских соглашений.

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