Кулеба заявил о «системном обострении» Россией ситуации в Донбассе
Россия занимается обострением ситуации на востоке Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.
«Обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму», — написал глава украинского МИДа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Кулебы, заявил, что Россия и другие страны не стремятся к возобновлению гражданской войны на Украине.
«А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом», — добавил пресс-секретарь президента России (цитата по «Интерфаксу»).