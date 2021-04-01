Кулеба заявил о «системном обострении» Россией ситуации в Донбассе

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Россия занимается обострением ситуации на востоке Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

«Обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму», — написал глава украинского МИДа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Кулебы, заявил, что Россия и другие страны не стремятся к возобновлению гражданской войны на Украине.

«А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом», — добавил пресс-секретарь президента России (цитата по «Интерфаксу»).