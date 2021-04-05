СК завел дело из-за гибели ребенка после обстрела в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские силовики обстреляли поселок в самопровозглашенной Донецкой народной республике, из-за чего погиб ребенок. Об этом говорится на сайте СК.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — уточняется в сообщении. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, украинские силовики 2 апреля нарушили режим перемирия и атаковали поселок Александровский в ДНР. В результате взрыва боеприпаса погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка была ранена.

СК добавил, что 3 апреля из-за взрыва боеприпаса пострадал 46-летний мирный житель села Николаевка в ЛНР.