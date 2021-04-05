СК завел дело из-за гибели ребенка после обстрела в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 76,61 (+0,53) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,4) Инвестиции, 13:13
В Дубае задержали россиянок, которые снимались обнаженными. Видео Общество, 14:34 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 14:24 В России начался выпуск кроссоверов Nissan с автопилотом первого уровня Авто, 14:19 Эксперты ВШЭ измерили рост непонятности российских законов Общество, 14:19 Как предотвратить сбои в цепочках поставок — Bain & Company Pro, 14:18 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 14:07 МИД счел бездоказательными данные об атаке «русских хакеров» на бундестаг Политика, 14:03 Летевший из Казани в Стамбул лайнер направили на посадку в Шереметьево Общество, 13:57 Где супермаркетам найти точки роста: четыре мировых тренда РБК и Русский продукт, 13:55 Логинов впервые с 2018 года уступил лидерство в рейтинге СБР Спорт, 13:55 Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита машин в автосалонах Общество, 13:47 Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать полностью многоразовую ракету Технологии и медиа, 13:46 Топ-5 популярных ошибок в управлении финансами малого и среднего бизнеса Pro, 13:42 Эксперты оценили идею ввести штрафы за несоблюдение скорости в непогоду Общество, 13:34
Политика ,  
0 

СК завел дело из-за гибели ребенка после обстрела в Донбассе

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские силовики обстреляли поселок в самопровозглашенной Донецкой народной республике, из-за чего погиб ребенок. Об этом говорится на сайте СК.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — уточняется в сообщении. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В ДНР заявили о гибели ребенка при ударе украинского дрона
Общество
Фото:Александр Рекун / Global Look Press

По данным следствия, украинские силовики 2 апреля нарушили режим перемирия и атаковали поселок Александровский в ДНР. В результате взрыва боеприпаса погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка была ранена.

СК добавил, что 3 апреля из-за взрыва боеприпаса пострадал 46-летний мирный житель села Николаевка в ЛНР.

Народная милиция ДНР сообщила 3 апреля, что ребенок погиб из-за обстрела украинского беспилотника. Министерство обороны Украины в свою очередь указало на случаи нарушения огня со стороны противника 2 и 3 апреля, из-за которых на Украине был ранен человек и пострадала гражданская инфраструктура.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полевые командиры украинских сил на линии конфликта в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний руководства, чем осложняют ситуацию.

СК Донбасс Украина
Материалы по теме
В ДНР заявили о гибели ребенка при ударе украинского дрона
Общество
Пушилин оценил шансы остановить военный конфликт в Донбассе
Политика
Песков назвал осложняющий ситуацию в Донбассе фактор
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter