ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
«Невидимые женщины»: чем опасен дефицит данных Социальная экономика, 13:00  Кремль счел возмутительными заявления США о роли ФСБ в деле Навального Политика, 12:52 Матчи Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Розанове Спорт, 12:45 В Иркутской области задержали начальника колонии из-за дела о насилии Общество, 12:45 «Бесогон ТВ» Михалкова вернется на ВГТРК после почти годового перерыва Технологии и медиа, 12:40 Военные объяснили обращение Саркисяна в КС по поводу главы Генштаба Политика, 12:36 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 12:36 Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года» Авто, 12:22 МИД Китая счел недопустимым вмешательство в дела России из-за Навального Политика, 12:17 Курс биткоина превысил $50 тыс. Крипто, 12:16 ФАС отказалась наказывать «Яндекс» и Mail.ru из-за жалоб книгоиздателей Технологии и медиа, 12:15 Хью Грант сыграет главного злодея в «Подземельях и драконах» Стиль, 12:12 Превентивная медицина: как часто обследоваться и как сохранять здоровье Партнерский материал, 12:07 20 лет после «ножек Буша». Что мешает цифровизации сельского хозяйства РФ Pro, 12:07
Украинский кризис ,  
0 

ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по точкам украинской армии, следует из заявления милиции.

«Подразделениям народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в сообщении.

Такое решение власти ДНР обосновали тем, что намерены защитить население от «украинского террора»: Украина нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели никак не реагируют на эти нарушения, указали в республике. ДНР также потребовала от Киева отказаться от «огневых провокаций, направленных на срыв перемирия».

ДНР также сообщила, что за минувшие сутки Украина четыре раза нарушила перемирие, передавало «РИА Новости» со ссылкой на представителя самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщает штаб операции объединенных сил Украины в Facebook, за минувшие сутки со стороны ДНР один раз нарушили режим прекращения огня, применив автоматы и противотанковое оружие. В результате обстрелов никто из сторон конфликта не пострадал.

Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе
Политика

Так называемое бессрочное перемирие Украина и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики заключили с 27 июля 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Создатель платформы Patreon: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Согласно договоренностям сторон, запрещены любые наступательные действия, включая работу снайперов или разведывательно-диверсионных групп, а также использование любых видов летательных аппаратов. Если одна из сторон столкнулась с агрессивными действиями противников, она должна попытаться решить вопрос путем переговоров через Совместный центр по контролю и координации и лишь в случае неудачи может открыть ответный огонь. Копия приказа об открытии огня должна быть направлена в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе, чтобы там могли расследовать инцидент.

Обвинять друг друга в срыве договоренностей стороны начали уже на следующий день, с тех пор обе регулярно сообщают об обстреле своих позиций противниками.

ДНР Украина перемирие обстрел Донбасс
Материалы по теме
Украина запланировала вернуть Донбасс до 2025 года
Политика
Глава МИД Украины раскрыл сценарий Киева по решению конфликта в Донбассе
Политика
В ДНР завели дело из-за ранения командира батальона в результате взрыва
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter