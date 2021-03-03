ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины в Донбассе

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Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по точкам украинской армии, следует из заявления милиции.

«Подразделениям народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в сообщении.

Такое решение власти ДНР обосновали тем, что намерены защитить население от «украинского террора»: Украина нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели никак не реагируют на эти нарушения, указали в республике. ДНР также потребовала от Киева отказаться от «огневых провокаций, направленных на срыв перемирия».

ДНР также сообщила, что за минувшие сутки Украина четыре раза нарушила перемирие, передавало «РИА Новости» со ссылкой на представителя самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщает штаб операции объединенных сил Украины в Facebook, за минувшие сутки со стороны ДНР один раз нарушили режим прекращения огня, применив автоматы и противотанковое оружие. В результате обстрелов никто из сторон конфликта не пострадал.