Песков назвал осложняющий ситуацию в Донбассе фактор

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Полевые командиры украинских сил на линии конфликта в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний высшего руководства, что осложняет ситуацию в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — отметил он. Это, по словам Пескова, осложняет ситуацию.

Песков добавил, что напряженность в регионе растет, поскольку стороны не выполняют достигнутые мирные договоренности.

Комментируя гибель ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, представитель Кремля отметил, что это является «горькими последствиями неурегулированности ситуации» и роста напряженности.