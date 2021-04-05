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Песков назвал осложняющий ситуацию в Донбассе фактор

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Полевые командиры украинских сил на линии конфликта в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний высшего руководства, что осложняет ситуацию в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — отметил он. Это, по словам Пескова, осложняет ситуацию.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Песков добавил, что напряженность в регионе растет, поскольку стороны не выполняют достигнутые мирные договоренности.

Комментируя гибель ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, представитель Кремля отметил, что это является «горькими последствиями неурегулированности ситуации» и роста напряженности.

«Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня вместе с тем нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет», — добавил он.

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Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в обстрелах и нарушении перемирия.

Народная милиция ДНР 3 апреля заявила, что в результате обстрела с украинского беспилотника в самопровозглашенной республике погиб ребенок, и пострадала женщина. Министерство обороны Украины в свою очередь сообщило о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны противника.

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