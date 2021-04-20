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Политика ,  
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Минэкономразвития направило 3,3 млрд руб. на водоснабжение в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Республика Крым и город федерального значения Севастополь получили почти 3,3 млрд руб. из резервного фонда российского правительства на решение проблем с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Ведомством уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Деньги должны направить на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется также бурение 47 новых скважин питьевой воды: 17 в Севастополе и 30 в Крыму, отремонтировать планируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров уточнил, что проблема водообеспечения в Крыму стоит остро, и министерство «точечно» поддерживает местные власти. «После получения субсидии основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения», — цитирует министра пресс-служба ведомства. 

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Крымский полуостров испытывает проблемы с водоснабжением с 2017 года. Тогда, власти Украины построили в Херсонской области дамбу, которая перекрыла Северокрымский канал — водную артерию, подававшую воду на полуостров из Днепра.

В течение трех лет Крым получал питьевую воду из водохранилищ и подземных артезианских источников. В 2020 году водохранилища обмелели. Из-за этого пришлось ограничить подачу воды в ряде населенных пунктов.

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В начале сентября 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство республики прорабатывает все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». В тот же день президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о решении правительства выделить Крыму более 50 млрд руб. на обеспечение водоснабжения. Деньги должны потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.

Крым Минэкономразвития субсидии водоснабжение
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