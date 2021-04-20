Минэкономразвития направило 3,3 млрд руб. на водоснабжение в Крыму

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Республика Крым и город федерального значения Севастополь получили почти 3,3 млрд руб. из резервного фонда российского правительства на решение проблем с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Ведомством уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Деньги должны направить на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется также бурение 47 новых скважин питьевой воды: 17 в Севастополе и 30 в Крыму, отремонтировать планируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров уточнил, что проблема водообеспечения в Крыму стоит остро, и министерство «точечно» поддерживает местные власти. «После получения субсидии основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения», — цитирует министра пресс-служба ведомства.