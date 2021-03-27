Власти Крыма пообещали решить проблему с водой без помощи Украины

Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноимённого месторождения (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Крым будет решать проблему с водоснабжением сам, не обращаясь к властям Украины. Об этом заявил глава комитета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает «РИА Новости».

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем», — сказал Гемпель.

По его словам, получать воду из Украины опасно, поскольку украинская власть «не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность». Он добавил, что Киев не сможет предоставить гарантий того, что поставляемую воду не отравят или повторно не перекроют.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума. Украина, США и страны Европы не признали результаты голосования. В 2017 году власти Херсонской области ввели в эксплуатацию дамбу, которая перекрыла Северокрымский канал — водную артерию, подававшую воду на полуостров из Днепра. Канал был построен в середине прошлого века.