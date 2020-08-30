В Симферополе отложили второй этап ограничения подачи воды

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Второй этап ограничений водоснабжения в Симферополе отложили из-за подготовки к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

Ограничить подачу воды должны были в ночь с 31 августа на 1 сентября.

«Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября», — отметили в пресс-службе.

Графики подачи воды в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.