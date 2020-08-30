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В Симферополе отложили второй этап ограничения подачи воды

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Второй этап ограничений водоснабжения в Симферополе отложили из-за подготовки к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

Ограничить подачу воды должны были в ночь с 31 августа на 1 сентября.

«Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября», — отметили в пресс-службе.

Графики подачи воды в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

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До 2014 года, когда Крым вошел в состав России, на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким образом обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрывшую поставку воды в Крым.

Питьевую воду жители Крыма получают из водохранилищ. В феврале власти Симферополя сообщили о ее дефиците. Тогда в городской администрации говорили о планах ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Позже запасы воды в водохранилищах пополнились за счет дождя, и власти Крыма решили не ограничивать водоснабжение.

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В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что три водохранилища, обеспечивающие Симферополь, в среднем наполнены на 30%, а запаса воды в них должно хватить более чем на 90 дней.

Теги: Симферополь, водоснабжение
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