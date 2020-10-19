Правительство выделит 50 млрд руб. на водоснабжение Крыма

Бурение новых скважин для водообеспечения Крыма (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Правительство направит 50 млрд руб. из федерального бюджета на обеспечение водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На реализацию плана будет направлено около 50 млрд руб. Бóльшая часть — из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки», — сказал Мишустин.

Выделенные деньги планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры. Мишустин напомнил, что ранее правительство выделило 6 млрд руб. на строительство новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале октября сообщал, что власти разработали проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи обмелели реки и водохранилища. Положения плана он тогда не раскрывал.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в сентябре говорил, что правительство прорабатывало все возможные меры, вплоть до «фантастических», по обеспечению жителей Севастополя и ближайших регионов водой. По его словам, в Крыму запланировали постройку станции для опреснения воды в 30 км от Симферополя, на берегу моря. Аксенов утверждал, что станция не будет загрязнять окружающую среду.