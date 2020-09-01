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В Крыму частично пересохли питающие водохранилища реки

Обмелевшая река Салгир в Симферополе
Обмелевшая река Салгир в Симферополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Крыму в связи с недостаточным количеством осадков в некоторых местах пересохли реки, питающие водохранилища полуострова. Об этом сообщается на сайте крымского управления Росгидромета.

Из-за недобора осадков, который продолжался на протяжении длительного времени, в верховьях рек, на которых расположены водохранилища, фиксировалось понижение уровня воды.

«В последний месяц лета, как и в предыдущие два месяца, в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков, носивших кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер», — говорится в сообщении.

По данным управления, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое.

Росгидромет также отмечает, что впервые за всю историю гидрометеорологических наблюдений 29 августа пересохла река Тонас, которая является правым притоком реки Биюк-Карасу (река на юго-востоке Крыма).

В сравнении с прошлым годом к началу осени суммарный запас воды в крымских водохранилищах составил 62,88 млн куб. м, что на 11,98 млн куб. м меньше, чем месяц назад.

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Ранее сообщалось, что с 1 на 2 сентября в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводятся графики ограничения подачи воды. Введение ограничительных мер вызвано обмелением снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

Питьевую воду жители Крыма получают из водохранилищ. В феврале власти Симферополя сообщили о ее дефиците. Тогда в городской администрации говорили о планах ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Позже запасы воды в водохранилищах пополнились за счет дождя, ограничения решили не вводить.

Теги: засуха, водохранилище, Крым
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