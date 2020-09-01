В Крыму частично пересохли питающие водохранилища реки

Обмелевшая река Салгир в Симферополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Крыму в связи с недостаточным количеством осадков в некоторых местах пересохли реки, питающие водохранилища полуострова. Об этом сообщается на сайте крымского управления Росгидромета.

Из-за недобора осадков, который продолжался на протяжении длительного времени, в верховьях рек, на которых расположены водохранилища, фиксировалось понижение уровня воды.

«В последний месяц лета, как и в предыдущие два месяца, в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков, носивших кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер», — говорится в сообщении.

По данным управления, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое.

Росгидромет также отмечает, что впервые за всю историю гидрометеорологических наблюдений 29 августа пересохла река Тонас, которая является правым притоком реки Биюк-Карасу (река на юго-востоке Крыма).