В Крыму власти Алушты решили ограничить подачу воды

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Подача воды для населения в Алуштинском регионе Крыма со следующей недели будет ограничена пятью часами в сутки. Об этом на форуме «Открытый Крым» сообщила глава администрации города Галина Огнева, передает «Крым-Информ».

«Мы переходим уже на более серьезный график водоснабжения. Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов (в сутки — РБК.)», — сказала Огнева.

Она уточнила, что в санаториях, пансионатах и отелях подача воды сохранится без ограничений. «Независимо от того большие это будут или маленькие отели, мы всех обеспечим водой», — добавила она.

На данный момент в Алуште действует график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00), решение ввели на период «маловодья», до особого распоряжения властей.