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В Крыму власти Алушты решили ограничить подачу воды

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Подача воды для населения в Алуштинском регионе Крыма со следующей недели будет ограничена пятью часами в сутки. Об этом на форуме «Открытый Крым» сообщила глава администрации города Галина Огнева, передает «Крым-Информ».

«Мы переходим уже на более серьезный график водоснабжения. Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов (в сутки — РБК.)», — сказала Огнева.

Она уточнила, что в санаториях, пансионатах и отелях подача воды сохранится без ограничений. «Независимо от того большие это будут или маленькие отели, мы всех обеспечим водой», — добавила она.

На данный момент в Алуште действует график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00), решение ввели на период «маловодья», до особого распоряжения властей.

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Крым с 2017 года испытывает проблемы с поставками пресной воды. Это произошло после решения украинских властей построить дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение на полуострове.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал  решении выделить Крыму более 50 млрд руб. на обеспечение водоснабжения. Деньги должны потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.

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В ноябре 2020 года в Симферополе и других городах Крыма были введены графики ограничения подачи воды из-за обмеления водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что большие запасы пресной воды могут располагаться под Азовским морем рядом с республикой. Путин отмечал, что местные власти предлагают частично опреснять морскую воду для нужд крымчан, однако только таким методом проблему решить не получится.

Алушта Крым вода засуха
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