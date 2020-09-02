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Общество ,  
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Глава Крыма сообщил об обсуждении «фантастических» мер по водоснабжению

По словам Сергея Аксенова, власти должны быть готовы к худшей ситуации. Для предотвращения дефицита воды власти рассматривают все способы сохранения воды в водохранилищах, «вплоть до самых фантастических», указал он
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство прорабатывает все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». Об этом Аксенов сказал на совещании, его запись доступна на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Проблема водоснабжения в Симферополе возникла из-за засухи и обмелевших водохранилищ, из которых жители города получают воду, после того как поставки воды прекратила Украина.

По словам Аксенова, власти должны быть готовы к худшей ситуации с водоснабжением. «Предложить меры, вплоть до самых фантастических, по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами», — сказал он. По его словам, он уже обсуждал «фантастические» меры, но подробности не назвал.

Кроме того, власти рассматривают вариант бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя, отметил Аксенов. «Попробуем все варианты», — заключил он.

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<p>Обмелевшая река Салгир в&nbsp;Симферополе</p>

О дефиците воды в водохранилищах власти Симферополя сообщили в феврале текущего года. Тогда в городской администрации планировали ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Позднее запасы воды пополнились за счет осадков и подачу не ограничивали до августа.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Крым, водоснабжение
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