Путин поручит правительству заняться вопросами водоснабжения в Крыму

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Президент России Владимир Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя. Об этом он сообщил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, передает пресс-служба Кремля.

На встрече Развожаев рассказал главе государства, что Севастополь испытывает нехватку воды, так как ее запасы в водохранилищах уменьшаются из-за засухи. Если будет мало осадков, к следующему году положение станет «очень тяжелым», сказал он. Также Развожаев отметил проблему водопотери в сетях.

По словам временного главы Севастополя, для решения проблемы водоснабжения необходимо дополнительно 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. — для капитального ремонта сетей водоснабжения.

«Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объемы финансирования вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу», — сказал Путин.