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Путин поручит правительству заняться вопросами водоснабжения в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя. Об этом он сообщил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, передает пресс-служба Кремля.

На встрече Развожаев рассказал главе государства, что Севастополь испытывает нехватку воды, так как ее запасы в водохранилищах уменьшаются из-за засухи. Если будет мало осадков, к следующему году положение станет «очень тяжелым», сказал он. Также Развожаев отметил проблему водопотери в сетях.

По словам временного главы Севастополя, для решения проблемы водоснабжения необходимо дополнительно 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. — для капитального ремонта сетей водоснабжения.

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«Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объемы финансирования вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу», — сказал Путин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство работает над всеми возможными вариантами водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». По его словам, власти должны быть готовы к худшей ситуации. Кроме того, для обеспечения Симферополя водой рассматривается и вариант бурения новых скважин, добавил Аксенов.

До 2014 года, пока Крым не вошел в состав России, на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким образом обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

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На полуострове есть проблемы и с питьевой водой в связи с обмелением водохранилищ из-за засухи. Для решения этой проблемы в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ограничивают подачу воды.

Теги: Владимир Путин, Севастополь, водоснабжение
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