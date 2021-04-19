Соратник Навального Милов уехал из России из-за опасений ареста

Владимир Милов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Соратник оппозиционера Алексея Навального, бывший замминистра энергетики Владимир Милов уехал из России. Об этом он сообщил в эфире «Навальный. Live», который он провел совместно с руководителем сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Леонидом Волковым.

«Вы видите, что я здесь нахожусь с Леонидом не по видеосвязи, а физически рядом — т.е. я не в России. И мое отсутствие в эфире во многом было связано с этим», — сказал Милов.

По его словам, еще во время январских митингов в поддержку Навального в подъезде Милова было много правоохранителей. «Они не входили тогда в квартиру, но я понял, что в ближайшее время это точно состоится и мне точно нельзя было выходить в эфир», — сказал оппозиционер. Он указал, что в этот раз уехал за границу из-за опасения ареста и необходимости вести общественную работу, в том числе международного характера.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления. На следующий день суд по требованию ФСИН арестовал оппозиционера по делу «Ив Роше», решение по которому было вынесено в 2014 году.