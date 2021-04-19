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Дело Навального ,  
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Соратник Навального Милов уехал из России из-за опасений ареста

Владимир Милов
Владимир Милов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Соратник оппозиционера Алексея Навального, бывший замминистра энергетики Владимир Милов уехал из России. Об этом он сообщил в эфире «Навальный. Live», который он провел совместно с руководителем сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Леонидом Волковым.

«Вы видите, что я здесь нахожусь с Леонидом не по видеосвязи, а физически рядом — т.е. я не в России. И мое отсутствие в эфире во многом было связано с этим», — сказал Милов.

По его словам, еще во время январских митингов в поддержку Навального в подъезде Милова было много правоохранителей. «Они не входили тогда в квартиру, но я понял, что в ближайшее время это точно состоится и мне точно нельзя было выходить в эфир», — сказал оппозиционер. Он указал, что в этот раз уехал за границу из-за опасения ареста и необходимости вести общественную работу, в том числе международного характера.

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17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления. На следующий день суд по требованию ФСИН арестовал оппозиционера по делу «Ив Роше», решение по которому было вынесено в 2014 году.

23 и 31 января сторонники Навального вышли на несанкционированные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», 23 января по всей стране правоохранители задержали 4002 человек. 31 января, согласно информации правозащитников, число задержанных достигло 5021 человека.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на два года и восемь месяцев. После этого сторонники оппозиционера вновь вышли на несанкционированные протестные акции, в ходе которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1512 человек в десяти городах.

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Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в отношении соратников Навального, в том числе по обвинению в вовлечении в протесты несовершеннолетних. Обвинения предъявили в том числе Волкову и директору ФБК Ивану Жданову. 10 февраля суд заочно арестовал Волкова. Он уехал за границу и был объявлен в международный розыск.

Владимир Милов ФБК эмиграция Алексей Навальный
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