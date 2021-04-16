Мишустин заявил о способности России лучше других стран бороться с COVID

Михаил Мишустин (Фото: АГН «Москва»)

Российская система здравоохранения лучше справляется с различными трудностями, которые возникли из-за пандемии COVID-19, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Такое заявление он сделал в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, видеозапись размещена на сайте правительства.

По его словам, пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения во всех странах мира.

«России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу», — сказал глава кабмина, обращаясь к участникам заседания.

Он также поблагодарил всех врачей, медсестер, младший медицинский персонал и фельдшеров за то, что они первыми встали на борьбу с заболеванием.