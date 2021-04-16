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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о способности России лучше других стран бороться с COVID

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: АГН «Москва»)

Российская система здравоохранения лучше справляется с различными трудностями, которые возникли из-за пандемии COVID-19, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Такое заявление он сделал в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, видеозапись размещена на сайте правительства.

По его словам, пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения во всех странах мира.

«России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу», — сказал глава кабмина, обращаясь к участникам заседания.

Он также поблагодарил всех врачей, медсестер, младший медицинский персонал и фельдшеров за то, что они первыми встали на борьбу с заболеванием.

Мишустин также отметил успехи России в производстве вакцин от коронавирусной инфекции и сообщил, что важно дать людям как можно больше информации о прививочной кампании, развивать медицинскую реабилитацию и активнее внедрять цифровые методы в систему здравоохранения.

За время пандемии в России было создано три вакцины против коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 11 августа 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину против COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, которые планируется закончить к середине июня.

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«ЭпиВакКорона» создана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и зарегистрирована 14 октября 2020 года. «КовиВак» была разработана в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля 2021 года.

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Еще одна вакцина — «Спутник лайт», которая представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», проходит последнюю стадию испытаний на добровольцах. Массовая вакцинация в России началась с января этого года.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мишустин коронавирус COVID-19 Минздрав
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