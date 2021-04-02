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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал сроки окончания испытаний «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ожидает завершения пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» к середине июня. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня», — прогнозирует Гинцбург.

После того как исследования закончатся, отчет передадут экспертам Минздрава. Они должны его изучить и принять решение о постоянной регистрации препарата.

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Технологии и медиа
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В декабре прошлого года Минздрав сообщил о прекращении набора новых добровольцев для испытаний «Спутника V». Всего в них участвуют более 31 тыс. человек. Ведомство отметило, что отобранная группа «позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени».

«Спутник V» стал первой вакциной против COVID-19, зарегистрированной в России. Президент Владимир Путин объявил о ее регистрации в августе прошлого года. Всего российский препарат одобрен в 59 странах. Его эффективность превышает 90%.

В конце марта Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Помимо «Спутника V» в России зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак» — разработка Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Спутник V испытания коронавирус Александр Гинцбург
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