Гинцбург назвал сроки окончания испытаний «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ожидает завершения пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» к середине июня. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня», — прогнозирует Гинцбург.

После того как исследования закончатся, отчет передадут экспертам Минздрава. Они должны его изучить и принять решение о постоянной регистрации препарата.

В декабре прошлого года Минздрав сообщил о прекращении набора новых добровольцев для испытаний «Спутника V». Всего в них участвуют более 31 тыс. человек. Ведомство отметило, что отобранная группа «позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени».