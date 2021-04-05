В Москве закрылся набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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В Москве закончился набор добровольцев для испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которая представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает департамент здравоохранения столицы.

«В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву — необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию», — уточнила она. Испытания препарата проходят на базе десяти московских поликлиник.

Ракова указала, что препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого вируса, поэтому после вакцинации нельзя заболеть или заразить окружающих.

Как пояснила вице-мэр, предполагается, что «Спутник Лайт» в первую очередь будут использовать уже переболевшие COVID-19.