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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве закрылся набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Москве закончился набор добровольцев для испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которая представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает департамент здравоохранения столицы.

«В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву — необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию», — уточнила она. Испытания препарата проходят на базе десяти московских поликлиник.

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Фото:РИА Новости

Ракова указала, что препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого вируса, поэтому после вакцинации нельзя заболеть или заразить окружающих.

Как пояснила вице-мэр, предполагается, что «Спутник Лайт» в первую очередь будут использовать уже переболевшие COVID-19.

«Также в Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата», — добавила Ракова.

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Лайт-вакцина проходит третью фазу клинических испытаний. В конце февраля Центр им. Гамалеи подал заявку на регистрацию «Спутника Лайт», в конце марта досье препарата поступило в ведомство.

В середине декабря глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что эффективность лайт-вакцины составит около 85%, а иммунитет после ее введения сохранится на протяжении трех-четырех месяцев. После этого можно сделать прививку вторым компонентом основной вакцины, «Спутник V» и продлить защиту организма. Позже Гинцбург заявил, что лайт-вакцина снижает риск заразиться на 50–60%.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус вакцина «Спутник» Москва российская вакцина
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