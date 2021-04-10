Мурашко заявил о разработке еще одной российской вакцины от COVID-19

Вид на здание НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге занимаются разработкой еще одной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал министр.

Мурашко отметил, что данное учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем присутствуют научные и производственные площадки, которые занимаются диагностикой. Он добавил, что первых предварительных результатов стоит ожидать уже в ближайшее время.

Директор института Дмитрий Лиознов сообщил «Интерфаксу», что клинические испытания разработываемой вакцины от коронавируса начнутся уже осенью этого года. «Планируется начало клинических испытаний вакцины осенью, в лучшем случае зимой — следующей весной препарат будет доступен», — сказал Лиознов.

Он уточнил, что вакцина сделана на основе ослабленного вируса гриппа, по примеру уже зарегистрированной «Спутник V». Однако в «Спутнике» для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус, а в новой вакцине будет использоваться вирус гриппа.