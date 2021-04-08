Козак сравнил руководство Украины с «детьми со спичками»

Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал действия Украины в Донбассе «пиар-акцией». Об этом, как передает корреспондент РБК, он заявил на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы «Интерфакс» «Россия и мир: профессиональный разговор».

«Это скорее пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет», — сказал Козак.

По мнению замглавы президентской администрации, у нынешних украинских властей много внутриполитических проблем, поэтому им необходим внешний враг.

По словам Козака, «команда «Квартала 95» (основанная Владимиром Зеленским студия. — РБК) решила поставить спектакль под названием «Военная угроза». «Могут заиграться. Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно», — добавил он.