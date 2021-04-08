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Козак сравнил руководство Украины с «детьми со спичками»

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал действия Украины в Донбассе «пиар-акцией». Об этом, как передает корреспондент РБК, он заявил на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы «Интерфакс» «Россия и мир: профессиональный разговор».

«Это скорее пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет», — сказал Козак.

По мнению замглавы президентской администрации, у нынешних украинских властей много внутриполитических проблем, поэтому им необходим внешний враг.

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По словам Козака, «команда «Квартала 95» (основанная Владимиром Зеленским студия. — РБК) решила поставить спектакль под названием «Военная угроза». «Могут заиграться. Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно», — добавил он.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию соприкосновения украинских вооруженных сил и непризнанных ДНР и ЛНР. Его визит состоялся на фоне начавшегося в марте обострения ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в эскалации напряжения в регионе.

В конце марта украинские военные и газета The New York Times сообщили, что Россия начала переброску своих частей на границу с Украиной. Власти объяснили это плановыми учениями Южного военного округа. 6 апреля вооруженные силы Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Основной целью переброски, по словам властей, служит защита территориальных границ.

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Пентагон и представили других стран — членов НАТО выразили обеспокоенность в связи переброской российских военных. По мнению Минобороны США, действия России ухудшают ситуацию и мешают разрядить конфликт. В свою очередь, Кремль пояснил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

По словам Зеленского, конфликт на востоке Украины придет к завершению в случае вступления страны в НАТО. 

Донбасс Дмитрий Козак Украина
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