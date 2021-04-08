Грызлов назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, которую созвала украинская сторона, закончилось безрезультатно. Об этом сообщил постоянный представитель России в группе Борис Грызлов, передает «РИА Новости».
«Четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. <...> Украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры [дополнительной поддержки прекращения огня в Донбассе]», — отметил он.
При этом Грызлов указал, что Киев впервые после заключения перемирия сделал реальный шаг к его соблюдению. По словам российского представителя, Украина заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. «Ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса», — пояснил Грызлов.
Он добавил, что предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины.