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Грызлов назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, которую созвала украинская сторона, закончилось безрезультатно. Об этом сообщил постоянный представитель России в группе Борис Грызлов, передает «РИА Новости».

«Четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. <...> Украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры [дополнительной поддержки прекращения огня в Донбассе]», — отметил он.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

При этом Грызлов указал, что Киев впервые после заключения перемирия сделал реальный шаг к его соблюдению. По словам российского представителя, Украина заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. «Ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса», — пояснил Грызлов.

Он добавил, что предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и нарушает режим прекращения огня, чем ухудшает ситуацию. Она также указала, что армию Украины поддерживают члены НАТО, которые поставляют ей вооружение и обучают украинских военных. «Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ», — добавила Захарова.

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В июле 2020 года участники Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. Однако после стороны неоднократно обвиняли друг друга в срыве договоренностей и обстрелах чужой территории.

В марте ситуация в регионе обострилась еще больше. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. Глава украинской делегации в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг эти данные.

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Также в конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных. Кремль в ответ указал, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим странам и не должно их беспокоить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские полевые командиры в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний высшего руководства, что осложняет ситуацию. «Начинаются малоконтролируемые перестрелки», — резюмировал Песков.

Борис Грызлов Донбасс Украина
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