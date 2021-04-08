Грызлов назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и нарушает режим прекращения огня, чем ухудшает ситуацию. Она также указала, что армию Украины поддерживают члены НАТО, которые поставляют ей вооружение и обучают украинских военных. «Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ», — добавила Захарова.

В июле 2020 года участники Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. Однако после стороны неоднократно обвиняли друг друга в срыве договоренностей и обстрелах чужой территории.

В марте ситуация в регионе обострилась еще больше. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. Глава украинской делегации в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг эти данные.

Также в конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных. Кремль в ответ указал, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим странам и не должно их беспокоить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские полевые командиры в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний высшего руководства, что осложняет ситуацию. «Начинаются малоконтролируемые перестрелки», — резюмировал Песков.