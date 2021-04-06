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Политика ,  
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Джонсон обсудил с Зеленским военную активность России у границ с Украиной

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским информацию о передвижениях российских военных близ границы с Украиной. Об этом британский премьер написал у себя в Twitter.

«Я говорил с президентом Зеленским сегодня вечером в связи с нашей обеспокоенностью по поводу дестабилизации российской военной активности на границе с Украиной», — написал Джонсон.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Он также напомнил украинскому президенту, что Лондон «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее газета The New York Тimes писала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных. Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак докладывал, что наращивание сил было замечено в Ростовской, Брянской, Воронежской областях, а также в Крыму. По его оценкам, к 30 марта вдоль границы около Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп российской армии.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению», что «ни для кого не представляет угрозы и не должно никого беспокоить». Он добавил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», а ее войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. Позднее в Минобороны России заявили, что переброска военной техники в Крым связана с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа.

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