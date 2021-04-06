Джонсон обсудил с Зеленским военную активность России у границ с Украиной

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским информацию о передвижениях российских военных близ границы с Украиной. Об этом британский премьер написал у себя в Twitter.

«Я говорил с президентом Зеленским сегодня вечером в связи с нашей обеспокоенностью по поводу дестабилизации российской военной активности на границе с Украиной», — написал Джонсон.

Он также напомнил украинскому президенту, что Лондон «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее газета The New York Тimes писала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных. Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак докладывал, что наращивание сил было замечено в Ростовской, Брянской, Воронежской областях, а также в Крыму. По его оценкам, к 30 марта вдоль границы около Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп российской армии.