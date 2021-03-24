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Глава МИД Украины назвал условия прекращения конфликта на Донбассе

Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия. Такое мнение в интервью словацкому изданию Tyžden высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Текст интервью опубликован на сайте украинского МИДа.

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», — считает Кулеба.

В ДНР сообщили об убийстве мирного жителя украинским снайпером
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

По его словам, способы вывода войск, а также проведения выборов без участия Москвы «давно подробно продуманны».

«Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю», — сказал глава МИД.

Министр отметил, что со второй половины декабря на Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, а также снижается эффективность переговоров в трехсторонней контактной группе, где встречаются Россия, Украина и ОБСЕ.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. Она также призывала украинские власти прекратить «выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации в Донбассе» и выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям, в том числе режим по соблюдению огня.

 22 марта, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что
в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) снайпер вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил мирного жителя. В пресс-службе Минобороны Украины назвали эту информацию недостоверной.

Об обострении ситуации на линии соприкосновения противоборствующих сил в ДНР также сообщали 17 марта. По заявлению милиции ДНР, Украина сама нарушила режим прекращения огня. В Минобороны Украины сообщали, что режим прекращения огня дважды нарушили военнослужащие ДНР.

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