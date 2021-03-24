Глава МИД Украины назвал условия прекращения конфликта на Донбассе

Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия. Такое мнение в интервью словацкому изданию Tyžden высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Текст интервью опубликован на сайте украинского МИДа.

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», — считает Кулеба.

По его словам, способы вывода войск, а также проведения выборов без участия Москвы «давно подробно продуманны».

«Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю», — сказал глава МИД.