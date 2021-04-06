В Донецке при взрыве в жилом доме пострадал мужчина

Фото: netipichnyj_donetsk / VK

Мужчина пострадал при взрыве в подъезде жилого дома в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу», — написал Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел в подъезде дома 20-а по улице Овнатаняна в Калининском районе города.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минздрав самопровозглашенной Донецкой народной республики, состояние мужчины, пострадавшего в результате взрыва, расценивается как средней степени тяжести. Он потерял фалангу пальца и получил минно-взрывные ранения тела.