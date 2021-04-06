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В Донецке при взрыве в жилом доме пострадал мужчина

Фото: netipichnyj_donetsk / VK
Фото: netipichnyj_donetsk / VK

Мужчина пострадал при взрыве в подъезде жилого дома в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу», — написал Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел в подъезде дома 20-а по улице Овнатаняна в Калининском районе города.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минздрав самопровозглашенной Донецкой народной республики, состояние мужчины, пострадавшего в результате взрыва, расценивается как средней степени тяжести. Он потерял фалангу пальца и получил минно-взрывные ранения тела.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В свою очередь, Минобороны Украины сообщило, что за прошедшие сутки на юго-востоке Украины из-за нарушения режима прекращения огня погибли двое украинских военнослужащих.

В марте ситуация в Донбассе обострилась. Самопровозглашенные республики и Украина обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия.

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В начале апреля Народная милиция ДНР сообщила, что из-за обстрела украинского беспилотника в поселке Александровское погиб ребенок и пострадала женщина. В свою очередь, Министерство обороны Украины указало на случаи нарушения огня со стороны противника 2 и 3 апреля, из-за которых на Украине был ранен человек и пострадала гражданская инфраструктура.

Также украинские силы сообщали, что «вражеские войска» пытались подорвать украинских военнослужащих игрушечным самолетом, начиненным взрывчаткой.

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