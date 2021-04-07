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Политика ,  
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Путин отправил в отставку главу Тувы

Шолбан Кара-оол руководил регионом с 2007 года. Врио главы Тувы назначен бывший мэр Кызыла и глава «Тываэнергосбыта» Владислав Ховалыг
Шолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол (Фото: rtyva.ru)

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Врио губернатора назначен Владислав Ховалыг.

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Ховалыг в 2008–2018 годах занимал пост мэра Кызыла — столицы Тувы. Шолбан Кара-оол руководил республикой с 2007 года.

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Ховалыг в 2007–2008 годах был министром земельных и имущественных отношений республики, а после ухода с должности мэра Кызыла был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт», говорится в его биографии на сайте компании.

Ховалыг в ходе встречи с Путиным по видеосвязи назвал среди главных проблем республики «большой энергодефицит» и высокие тарифы на электроэнергию и уголь.

«Вы человек очень опытный, ситуацию в республике знаете досконально, детально. Разумеется, в последние два года Вы работаете в сфере большой энергетики, поэтому знаете проблемы региона и с этой стороны. Я уверен, что Вы с новым объемом работы справитесь. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы Вас поддержать. Но надо входить, конечно, в курс дела уже сейчас, немедленно», — ответил Путин.

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Плановые выборы главы Тувы пройдут в единый день голосования, 19 сентября, сообщил «РИА Новости» член ЦИК Евгений Шевченко.

В 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова назвала Туву самым бедным регионом страны. По ее словам, уровень бедности там «беспрецедентный» — 41% от численности населения. Голикова отметила, что это объясняется тем, что 35% населения республики — дети, а в регионе «занятости почти никакой, и семьи живут на пособие».

Кара-оол в ответ говорил, что Тува находится в «зоне риска» по показателям уровня бедности, однако в официальной статистике к бедным причисляют владельцев личных подсобных хозяйств, доходность которых никак не оценивают и которая при этом может достигать 1,5 млн руб. в год.

В 2020 году Тува заняла последнее, 85-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, набрав лишь 17,5 балла из 100. Комментируя позицию региона в рейтинге, Шолбан Кара-оол заявил, что уровень благосостояния — «понятие интегральное». По его словам, развитие экономики тормозит отсутствие сети асфальтированных дорог и железной дороги, из-за чего производимый в республике товар, в частности уголь, невозможно экспортировать и он становится неконкурентоспособным.

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Руслан Байсаров

Президент Владимир Путин неоднократно отдыхал в Туве, где ловил рыбу, собирал ягоды и прогуливался по горам. В августе 2018 года он провел там выходные вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, а годом ранее президент занимался в Туве подводной охотой на щуку. Кара-оол рассказывал, что во время отдыха Путин сам готовит шашлык с секретным маринадом, а также любит пить национальный тувинский чай, рецепт которого передала Кара-оолу его бабушка.

В марте 2021 года Путин также отдыхал в тувинской тайге вместе с Шойгу, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент и министр катались на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую с поделками из дерева.

Авторы
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Тува Шолбан Кара-оол
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