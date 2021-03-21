Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

Video

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской Тайге. Кадры с отдыха опубликовал в Twitter кремлевский пул агентства «РИА Новости».

На одном из кадров глава государства садится за руль вездехода. На другом видео Путин и Шойгу осматривают мастерскую министра обороны с поделками из дерева.



Это уже третья поездка в Тайгу главы государства за последние четыре года. В 2018 году президента и главу Минобороны сопровождал директор ФСБ Александр Бортников. А в 2019 году Путин отправился в тайгу в канун своего дня рождения.