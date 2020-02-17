Губернатор объяснил низкое место Тувы в рейтинге российских регионов

Республика Тува заняла последнее, 85-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, набрав лишь 17,5 балла из 100. По словам главы региона, развитие экономики тормозит отсутствие дорог

Шолбан Кара-оол (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Главные причины плохих показателей Тувы в рейтинге регионов России по качеству жизни — отсутствие железнодорожного сообщения и ограниченная сеть автомобильных дорог. Об этом «РИА Новости» заявил глава региона Шолбан Кара-оол.

Так он ответил на данные, согласно которым регион оказался в числе аутсайдеров среди российских регионов по качеству жизни. Исследование было проведено «РИА Новости» — в итоге рейтинг 85 регионов России по качеству жизни возглавили Санкт-Петербург и Москва. В топ-10 вошли также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Югра. При составлении рейтинга учитывались уровень безработицы, доходы местных жителей, экологические условия, безопасность, уровень образования, обеспеченность инфраструктурными объектами, уровень экономики, развитие малого бизнеса и другие. На последних строчках оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Там отмечены низкий уровень развития, безработица и маленькие зарплаты.

По словам Шолбан Кара-оол, уровень благосостояния — «понятие интегральное», однако из-за отсутствия в регионе железной дороги товар, производимый в республике, включая уголь, становится неконкурентоспособным: его невозможно экспортировать, что тормозит развитие экономики. «Во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием», — сказал Кара-олл, отметив, что если по России на 1 тыс. кв. км. приходится 62 км заасфальтированных дорог, то в Туве этот показатель равен лишь 21 км.

В качестве еще одной причины низкого рейтинга Тувы глава республики назвал низкую социально-экономическую освоенность территории, что заметно по плотности населения, которое составляет меньше двух человек на 1 кв. км (почти в пять раз ниже среднего показателя). Для сравнения, плотность населения Москвы составляет 4,7 тыс. человек на 1 кв. км.

Кроме того, в Туве только один населенный пункт, соответствующий статусу города, — Кызыл с населением 117 тыс. человек. «Они [остальные города республики с низкой численностью населения] скорее относятся к селам. Между тем города и дороги — это каркас экономики, а с ней и качества жизни», — уточнил Кара-оол.