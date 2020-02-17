Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
Лавров заявил об «ущербной логике» западных членов «нормандского формата» Политика, 15:02 Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая Общество, 14:59 Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС Финансы, 14:53 Губернатор объяснил низкое место Тувы в рейтинге российских регионов Общество, 14:47 Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго против Белоруссии Политика, 14:47 В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Общество, 14:39 «Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд Бизнес, 14:26 У властей попросили госсубсидии на игры, реалити-шоу и онлайн-фестивали Общество, 14:21 Суд в Петербурге обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина девушку Общество, 14:16 5 новых сверхстатусных клубов РБК и Reef Residence, 14:14 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 14:13 УЕФА учредил награду для лучшего игрока матча в Лиге чемпионов Спорт, 14:00 Двух челябинцев оштрафовали за розыгрыш на тему коронавируса Общество, 13:50 В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии Политика, 13:30
Общество ,  
0 

Губернатор объяснил низкое место Тувы в рейтинге российских регионов

Республика Тува заняла последнее, 85-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, набрав лишь 17,5 балла из 100. По словам главы региона, развитие экономики тормозит отсутствие дорог
Шолбан Кара-оол (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Главные причины плохих показателей Тувы в рейтинге регионов России по качеству жизни — отсутствие железнодорожного сообщения и ограниченная сеть автомобильных дорог. Об этом «РИА Новости» заявил глава региона Шолбан Кара-оол.

Так он ответил на данные, согласно которым регион оказался в числе аутсайдеров среди российских регионов по качеству жизни. Исследование было проведено «РИА Новости» — в итоге рейтинг 85 регионов России по качеству жизни возглавили Санкт-Петербург и Москва. В топ-10 вошли также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Югра. При составлении рейтинга учитывались уровень безработицы, доходы местных жителей, экологические условия, безопасность, уровень образования, обеспеченность инфраструктурными объектами, уровень экономики, развитие малого бизнеса и другие. На последних строчках оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Там отмечены низкий уровень развития, безработица и маленькие зарплаты.

По словам Шолбан Кара-оол, уровень благосостояния — «понятие интегральное», однако из-за отсутствия в регионе железной дороги товар, производимый в республике, включая уголь, становится неконкурентоспособным: его невозможно экспортировать, что тормозит развитие экономики. «Во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием», — сказал Кара-олл, отметив, что если по России на 1 тыс. кв. км. приходится 62 км заасфальтированных дорог, то в Туве этот показатель равен лишь 21 км.

В качестве еще одной причины низкого рейтинга Тувы глава республики назвал низкую социально-экономическую освоенность территории, что заметно по плотности населения, которое составляет меньше двух человек на 1 кв. км (почти в пять раз ниже среднего показателя). Для сравнения, плотность населения Москвы составляет 4,7 тыс. человек на 1 кв. км.

Кроме того, в Туве только один населенный пункт, соответствующий статусу города, — Кызыл с населением 117 тыс. человек. «Они [остальные города республики с низкой численностью населения] скорее относятся к селам. Между тем города и дороги — это каркас экономики, а с ней и качества жизни», — уточнил Кара-оол.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Тува, рейтинг
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Названы российские регионы с лучшим качеством жизни
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter