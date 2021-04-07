Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Тувы
Временным исполняющим обязанности главы Тувы стал Владислав Ховалыг. Соответствующий указ о назначении подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва», — говорится в сообщении.
Ранее 7 апреля Путин отправил в отставку с поста главы Тувы Шолбана Кара-оола, занимавшего эту должность с 2007 года.
Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в тувинском селе Тээли. В 1992-м он знакончил Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение», а в 2006-м — РАНХиГС по направлению «Антикризисное управление».