Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Тувы

В 1990-х Ховалыг работал специалистом по правовым вопросам госкомитета по имуществу Тувы. С 1994 года в течение 10 лет он занимал должность руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве.

В 2004-м Ховалыг стал начальником департамента госзакупок тувинского Минфина, а с 2007-го по 2008-й занимал пост министра земельных и имущественных отношений Тувы.

В 2008–2018 годах Ховалыг был мэром тувинской столицы — города Кызыл. В ноябре 2018-го его назначили гендиректором АО «Тываэнергосбыт».

Ховалыг получил ряд государственных наград. Среди них — благодарность президента, почетные грамоты Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, нагрудный знак МЧС «За заслуги», почетные грамоты главы Тувы и медаль «За вклад в развитие города Кызыла».