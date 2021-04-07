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Политика ,  
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Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Тувы

Владислав Ховалыг
Владислав Ховалыг (Фото: merkhovalyg / VK)

Временным исполняющим обязанности главы Тувы стал Владислав Ховалыг. Соответствующий указ о назначении подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва», — говорится в сообщении.

Ранее 7 апреля Путин отправил в отставку с поста главы Тувы Шолбана Кара-оола, занимавшего эту должность с 2007 года.

Путин отправил в отставку главу Тувы
Политика
Шолбан Кара-оол

Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в тувинском селе Тээли. В 1992-м он знакончил Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение», а в 2006-м — РАНХиГС по направлению «Антикризисное управление».

В 1990-х Ховалыг работал специалистом по правовым вопросам госкомитета по имуществу Тувы. С 1994 года в течение 10 лет он занимал должность руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве.

В 2004-м Ховалыг стал начальником департамента госзакупок тувинского Минфина, а с 2007-го по 2008-й занимал пост министра земельных и имущественных отношений Тувы.

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В 2008–2018 годах Ховалыг был мэром тувинской столицы — города Кызыл. В ноябре 2018-го его назначили гендиректором АО «Тываэнергосбыт».

Ховалыг получил ряд государственных наград. Среди них — благодарность президента, почетные грамоты Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, нагрудный знак МЧС «За заслуги», почетные грамоты главы Тувы и медаль «За вклад в развитие города Кызыла».

Тува Владимир Путин врио
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