Глава Тувы заявил о любви Путина к шашлыку с секретным маринадом

Путин во время отдыха в Туве сам готовит шашлык с маринадом, состав которого держится в секрете, а также любит национальный тувинский чай и фирменный кофе, рассказал глава республики Шолбан Кара-оол

Владимир Путин на отдыхе в Туве (Фото: Алексей Никольский / Zuma / ТАСС)

Президент Владимир Путин, отдыхая в Туве​, сам готовит шашлык с секретным маринадом и любит черный чай. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава республики Шолбан Кара-оол. «Президент любит жарить мясо, все сам делает», — сказал он.

По словам Кара-оола, Путин делает шашлык из мяса, которое удается добыть в тайге, в результате он получается «шикарный». Рецепт маринада глава Тувы не раскрыл: «Не знаю, это его секрет».

Также глава государства на отдыхе любит пить национальный тувинский чай, рецепт которого передала Кара-оолу его бабушка. Для этого необходимо взять воду из естественного источника и зеленый чай, а также положить соль.

«У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Молоко должно быть настоящее, с жирностью местной. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок, лишь после этого получается. Можно добавить к нему и топленое масло», — поделился Кара-оол.