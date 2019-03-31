Глава Тувы заявил о любви Путина к шашлыку с секретным маринадом

Президент Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам готовит шашлык с секретным маринадом и любит черный чай. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава республики Шолбан Кара-оол. «Президент любит жарить мясо, все сам делает», — сказал он.
По словам Кара-оола, Путин делает шашлык из мяса, которое удается добыть в тайге, в результате он получается «шикарный». Рецепт маринада глава Тувы не раскрыл: «Не знаю, это его секрет».
Также глава государства на отдыхе любит пить национальный тувинский чай, рецепт которого передала Кара-оолу его бабушка. Для этого необходимо взять воду из естественного источника и зеленый чай, а также положить соль.
«У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Молоко должно быть настоящее, с жирностью местной. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок, лишь после этого получается. Можно добавить к нему и топленое масло», — поделился Кара-оол.