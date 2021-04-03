В Британии семь человек умерли из-за тромбоза после прививки AstraZeneca

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В Великобритании семь человек скончались из-за тромбоза, который возник после прививки от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Об этом газете The Financial Times сообщил британский медицинский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Ранее регулятор сообщил о 30 случаях тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Эксперты изучили отчеты об образовании тромбов и низком содержании тромбоцитов, поступившие до 24 марта. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов.

«Из 30 случаев в нашем заявлении... к сожалению, семеро умерли», — заявили изданию в MHRA. Британский медицинский регулятор уточнил, что во всех заявленных случаях пациенты получили только первый компонент вакцины AstraZeneca.

В сообщении MHRA говорится, что в Великобритании пока не зарегистрировали ни одного подобного инцидента среди людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer.