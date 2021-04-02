В Нидерландах прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц младше 60 лет

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Правительство Нидерландов объявило о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц младше 60 лет, сообщает издание NL Times.

Решение было принято Министерством здравоохранения королевства из-за сообщений, что вакцинация этим препаратом может вызывать появление тромбов.

Сегодня исследовательский центр Lareb зафиксировал еще пять случаев появления тромбов у женщин в возрасте от 25 до 65 лет спустя семь-десять дней после прививки AstraZeneca. У двух женщин, получивших дозу этой вакцины, начались проблемы с легкими.

30 марта из-за этой проблемы использование препарата для людей в возрасте до 55 лет приостановили в Канаде.