Британия сообщила о 30 случаях тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировало 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, говорится в еженедельном обзоре.

Эксперты изучили отчеты о случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, поступившие до 24 марта включительно. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов. О подобных случаях при вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech не сообщалось.

По данным на 24 марта, в королевстве вакцинировали против COVID-19 18,1 млн человек.

В марте страны начали отказываться от применения вакцины от AstraZeneca из-за сообщений о серьезных побочных эффектах у вакцинированных, таких как образование тромбов и нарушение свертываемости крови у вакцинированных. В некоторых случаях они привели к смерти. В частности, вакцинацию англо-шведским препаратом приостановили Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия, Германия, Франция, Испания.