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Пандемия коронавируса ,  
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Во Франции два человека умерли из-за тромбоза после прививки AstraZeneca

Во Франции скончались два человека из-за тромбоза, который возник после прививки от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По данным ведомства, на прошлой недели, с 19 по 25 марта в стране выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca.Из них два случая смерти. Всего с начала кампании по вакцинации во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов, жертвами заболевания стали четыре человека.

В Нидерландах прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц младше 60 лет
Общество
Фото:Paulo Amorim / Global Look Press

Накануне власти Нидерландов объявили о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca граждан младше 60 лет. Решение было было принято
Министерством здравоохранения королевства после сообщений о том, что вакцинация этим препаратом может вызывать появление тромбов.
В конце марта из-за аналогичной проблемы использование препарата для людей в возрасте до 55 лет приостановили в Канаде.

Ранее от препарата отказались в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что доказательств связи между вакциной AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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