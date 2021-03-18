Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 14:07
Российских легкоатлетов допустили к участию в международных турнирах Спорт, 20:27 Алекперов посоветовал «Спартаку» искать лучшего тренера на место Тедеско Спорт, 20:16 Белый дом огласил позицию Байдена по словам о Путине Политика, 20:11 ГИБДД сообщила подробности реформы водительских экзаменов Общество, 20:01 Путин ответил Байдену, риски летнего отдыха в Европе. Главное за день Политика, 19:44 Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca Общество, 19:40 Путин поручил организовать срочный разговор с Байденом Политика, 19:37 Fitch улучшил прогноз по российской экономике на 2021 год Экономика, 19:23 РФС отстранил футболиста на полгода за драку в подтрибунном помещении Спорт, 19:22 Новый водозабор Севастополя на реке Бельбек ввели в эксплуатацию. Видео Общество, 19:18 Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с начала марта Инвестиции, 19:12 Путин предостерег от использования «щедрых подарков России» во вред Политика, 19:08 Почему биткоин по-разному стоит на криптовалютных биржах Крипто, 19:03 Дивидендный портфель: доходность выше депозитов, невзирая на пандемию Инвестиции, 19:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств представили основные выводы по итогам проверки безопасности вакцины от AstraZeneca. Доказательств связи препарата с образованием тромбов не найдено
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Вакцина от AstraZeneca безопасна и эффективна, говорится в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) — главного регулятора рынка препаратов в Европе. Но при этом EMA продолжит изучать причины образования тромбов у провакцинированных пациентов.

EMA опубликовало четыре основных вывода из расследования, проведенного экспертами.

  • преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов;

  • вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов;

  • нет доказательств того, что проблема может быть связана с конкретными партиями вакцины или конкретными производителями;

  • в очень редких случаях вакцина может быть связана с образованием тромбов, связанным с тромбоцитопенией, то есть с низким уровнем тромбоцитов, включая редкие случаи образования сгустков крови в сосудах, отводящих кровь из головного мозга.

Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca
Бизнес
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

К 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину от AstraZeneca получили около 20 млн человек, приводит данные EMA. Агентство изучило случаи образования тромбов у 25 человек: у семи речь идет об обычном тромбозе, у 18 — о тех редких случаях образования тромбов в сосудах, ведущих в головной мозг. Ни в одном случае прямая связь между инъекцией и заболеванием пока не доказана.

Всего комитет по оценке рисков выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных. С учетом числа тех, кому сделали инъекцию, доля пациентов с тромбозом оказалась ниже, чем в среднем обычно наблюдается у населения. Кроме того, отметили в EMA, коронавирус сам по себе зачастую провоцирует образование тромбов.

Ранее аналогичные выводы по итогам изучения вакцины от AtraZeneca опубликовали британский медицинский регулятор MHRA и ученые исследовательского центра Lareb в Нидерландах. Прямой связи вакцинации с образованием тромбов они также не выявили.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Мебель в алмазах: как заработать ₽60 млн, торгуя стульями в Instagram Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром

С начала марта в ЕС и за пределами Европы ряд стран заявили о том, что временно приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Первые такие сообщения пришли из Дании в начале марта. Использование вакцины приостановили власти Австрии, Эстонии, Дании, Италии, Франции, Германии, Испании и ряда других стран. 

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 AstraZeneca вакцина
Материалы по теме
В Великобритании и Нидерландах не нашли связи между тромбозом и вакциной
Общество
В гражданский оборот ввели почти 200 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter