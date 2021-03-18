Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca
Вакцина от AstraZeneca безопасна и эффективна, говорится в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) — главного регулятора рынка препаратов в Европе. Но при этом EMA продолжит изучать причины образования тромбов у провакцинированных пациентов.
EMA опубликовало четыре основных вывода из расследования, проведенного экспертами.
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преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов;
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вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов;
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нет доказательств того, что проблема может быть связана с конкретными партиями вакцины или конкретными производителями;
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в очень редких случаях вакцина может быть связана с образованием тромбов, связанным с тромбоцитопенией, то есть с низким уровнем тромбоцитов, включая редкие случаи образования сгустков крови в сосудах, отводящих кровь из головного мозга.
К 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину от AstraZeneca получили около 20 млн человек, приводит данные EMA. Агентство изучило случаи образования тромбов у 25 человек: у семи речь идет об обычном тромбозе, у 18 — о тех редких случаях образования тромбов в сосудах, ведущих в головной мозг. Ни в одном случае прямая связь между инъекцией и заболеванием пока не доказана.