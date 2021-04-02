Кремль ответил на сообщение об осколках ракет «Искандеров» в Карабахе

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Кремле не располагают информацией о найденных в Нагорном Карабахе осколках ракет комплекса «Искандер», эти комплексы во время конфликта не применялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».

«Вы помните историю с «Искандером», что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено», — ответил пресс-секретарь на уточняющий вопрос о применении военного комплекса.

Песков также отметил, что ему неизвестно, располагает ли Минобороны какой-то детальной информацией об обнаружении азербайджанскими властями осколков российской ракеты «Искандер» в зоне карабахского конфликта. Он добавил, что для него это «новая информация», и напомнил о прерогативе военных комментировать этот вопрос.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки, которые идентифицировало как осколки двух ракет «Искандер». По словам начальника Оперативного штаба агентства Идриса Исмайлова, обломки ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года при разминировании, сообщал Trend.az.