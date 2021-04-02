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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Кремль ответил на сообщение об осколках ракет «Искандеров» в Карабахе

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Кремле не располагают информацией о найденных в Нагорном Карабахе осколках ракет комплекса «Искандер», эти комплексы во время конфликта не применялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».

«Вы помните историю с «Искандером», что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено», — ответил пресс-секретарь на уточняющий вопрос о применении военного комплекса.

Песков также отметил, что ему неизвестно, располагает ли Минобороны какой-то детальной информацией об обнаружении азербайджанскими властями осколков российской ракеты «Искандер» в зоне карабахского конфликта. Он добавил, что для него это «новая информация», и напомнил о прерогативе военных комментировать этот вопрос.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки, которые идентифицировало как осколки двух ракет «Искандер». По словам начальника Оперативного штаба агентства Идриса Исмайлова, обломки ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года при разминировании, сообщал Trend.az.

В Ереване заявили о дезинформации Пашиняна по «Искандерам»
Политика
&laquo;Искандер-М&raquo;

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Во время военных действий на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». Ранее генерал-полковник Мовсес Акопян заявлял, что Армения задействовала в ходе боевых действий «Искандер», однако в каком именно направлении, он не уточнил.

В феврале из-за слов премьер-министра Никола Пашиняна о российских комплексах «Искандер» в Армении разразился политический кризис. По его словам, ракеты из поставленного Москвой вооружения «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В свою очередь первый замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян назвал высказывания Пашиняна об «Искандерах» несерьезными, после чего Хачатряна отправили в отставку. Это вызвало волну возмущения среди военных Армении, а в Генштабе потребовали отставки правительства и уже самого Пашиняна.

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В российском Минобороны, комментируя слова Пашиняна, сообщили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились со словами Пашиняна, так как, по информации ведомства, Армения не использовала эти комплексы в ходе конфликта. Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение об их применении, заявили в Минобороны. Позже пресс-секретарь премьера подтвердила, что Пашинян был дезинформирован об использовании «Искандеров» во время конфликта.

10 ноября прошлого года президенты Азербайджана, Армении и России опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев. Они пробудут там до 2025 года.

«Искандер» Дмитрий Песков Нагорный Карабах Азербайджан
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