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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы приступили к патрулированию в Нагорном Карабахе

Фото:Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Российская военная полиция начала патрулирование территорий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг», — говорится в сообщении.

Согласно картам, представленным ведомством, зона «Юг» включает в себя территории, прилегающие к Степанакерту, Агдаму и Лачину. В «Север» входят Тертерский и Агдамский районы, а также Мардакерт. В Минобороны сообщили, что к концу дня на этих территориях будут развернуты 22 наблюдательных поста. Часть из них уже выставлена и используется.

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В пресс-службе подчеркнули, что по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня.

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило, что при посредничестве российских миротворцев Баку и Ереван обменялись телами погибших у города Шуша. 

По словам президента России Владимира Путина, в ходе двухмесячного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 4 тыс. человек.

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Решение о прекращении боев в Нагорном Карабахе было принято в ходе трехсторонних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября. Для соблюдения перемирия в зону конфликта направили российских миротворцев, они будут контролировать ситуацию следующие пять лет.

По данным министерства обороны России, всего в зоне конфликта будут работать около 2 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц спецтехники.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах миротворцы
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