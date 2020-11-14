Российские миротворцы приступили к патрулированию в Нагорном Карабахе

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило, что при посредничестве российских миротворцев Баку и Ереван обменялись телами погибших у города Шуша.

По словам президента России Владимира Путина, в ходе двухмесячного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 4 тыс. человек.

Решение о прекращении боев в Нагорном Карабахе было принято в ходе трехсторонних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября. Для соблюдения перемирия в зону конфликта направили российских миротворцев, они будут контролировать ситуацию следующие пять лет.

По данным министерства обороны России, всего в зоне конфликта будут работать около 2 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц спецтехники.