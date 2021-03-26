Зеленский обратился к Путину и Макрону после гибели военных в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров «нормандской четверки» и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», — написал Зеленский.

В пятницу, 26 марта, в ВСУ сообщили о гибели четырех военнослужащих в Донбассе в результате обстрела из минометов, в случившемся там обвинили российские войска. В Москве неоднократно заявляли, что Вооруженные силы России не участвуют в конфликте в Донбассе.



Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о плане Германии и Франции по урегулированию конфликта на востоке Украины. По данным издания, пока имеются три проекта так называемых кластера (плана урегулирования): украинский, обновленный франко-германский, а также российский с комментариями непризнанных ДНР и ЛНР. По информации издания, на франко-германский проект и российские комментарии к нему Украина еще не отреагировала.