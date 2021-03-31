Грызлов обвинил Украину в сокрытии своей позиции по конфликту в Донбассе

Украина скрывает свою настоящую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе и настаивает на режиме секретности. Об этом заявил постоянный представитель России в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам ее очередного заседания, передает ТАСС.

«Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров», — сказал Грызлов.

Он назвал неконструктивной позицию Киева. По его словам, украинская сторона не отвечает на вопросы прямо и не признает «очевидных событий», которые произошли в результате ее действий. Грызлов добавил, что диалог о будущем статусе Донбасса не начат с марта 2015 года. По его словам, «Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете».

Грызлов отметил, что лидеры России, Германии и Франции вчера обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине и пришли к выводу, что Киев, Донецк и Луганск должны для начала согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины. Это позволит им договориться о прекращении враждебных действий друг против друга.