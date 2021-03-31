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Политика ,  
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Грызлов обвинил Украину в сокрытии своей позиции по конфликту в Донбассе

Украина скрывает свою настоящую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе и настаивает на режиме секретности. Об этом заявил постоянный представитель России в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам ее очередного заседания, передает ТАСС.

«Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров», — сказал Грызлов.

Он назвал неконструктивной позицию Киева. По его словам, украинская сторона не отвечает на вопросы прямо и не признает «очевидных событий», которые произошли в результате ее действий. Грызлов добавил, что диалог о будущем статусе Донбасса не начат с марта 2015 года. По его словам, «Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете».

Заседание контактной группы в Минске оказалось под угрозой срыва
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Грызлов отметил, что лидеры России, Германии и Франции вчера обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине и пришли к выводу, что Киев, Донецк и Луганск должны для начала согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины. Это позволит им договориться о прекращении враждебных действий друг против друга.

По словам российского представителя в контактной группе, переговоры будут по-прежнему заходить в тупик, если украинские власти не исполнят те политические обязательства, которые взяли на себя по Минским соглашениям.

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Ранее, 30 марта, в невыполнении своих обязательств по Минским соглашениям Украину обвинил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Позднее ситуацию вокруг конфликта на Донбассе обсудили президент России Владимир Путин, канлцер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон. В Кремле отмечали, что стороны заявили о «безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года».

Минские соглашения в сентябре 2014 года заключили Россия и Украина при посредничестве ОБСЕ. Они предусматривали введение режима прекращения огня и создание органов местного самоуправления на территории непризнанных Донецкой и Луганской народной республик.

В 2015 году в Минске был подписан второй пакет соглашений. Он предусматривал прекращение огня обеими сторонами, проведение в ДНР и ЛНР выборов, введение на этих территориях особого режима, отказ украинских властей от преследования и наказания участников конфликта, обмен военнопленными и переход контролируемых республиками территорий под контроль Украины.

Донбасс Борис Грызлов Украина контактная группа по Украине
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