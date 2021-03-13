Киев предложил способ избежать широкомасштабного конфликта в Донбассе

По мнению экс-президента Кравчука, к переговорам по ситуации на востоке Украины стоит подключить США. Вашингтон может стать тем фактором, который заставит Москву бояться вести переговоры в нужном ей ключе

Леонид Кравчук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Участие США в переговорах в «нормандском формате» может заставить Россию придерживаться международного права и не пренебрегать суверенитетом Украины. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал бывший украинский президент, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Надо решить на уровне президента Соединенных Штатов Америки, или это будет вице-президент, или госсекретарь, но кто-то официально должен присутствовать. Потому что Россия имеет такой характер — она никогда не слушает тех, кого она не боится, будем говорить откровенно», — заявил он.

По словам Кравчука, российские власти изучают план по урегулированию конфликта в Донбассе, который был предложен Украиной, Германией и Францией. Вместе с тем, как утверждает он, Москва публично продолжает отрицать существование этого плана.

«Начиная с сентября прошлого года ни одного вопроса на решено, а наоборот, даже те вопросы, которые были подняты, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса — урегулирования ситуации в Донбассе», — считает экс-глава государства.