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Украинский кризис ,  
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Киев предложил способ избежать широкомасштабного конфликта в Донбассе

По мнению экс-президента Кравчука, к переговорам по ситуации на востоке Украины стоит подключить США. Вашингтон может стать тем фактором, который заставит Москву бояться вести переговоры в нужном ей ключе
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Участие США в переговорах в «нормандском формате» может заставить Россию придерживаться международного права и не пренебрегать суверенитетом Украины. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал бывший украинский президент, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Надо решить на уровне президента Соединенных Штатов Америки, или это будет вице-президент, или госсекретарь, но кто-то официально должен присутствовать. Потому что Россия имеет такой характер — она никогда не слушает тех, кого она не боится, будем говорить откровенно», — заявил он.

По словам Кравчука, российские власти изучают план по урегулированию конфликта в Донбассе, который был предложен Украиной, Германией и Францией. Вместе с тем, как утверждает он, Москва публично продолжает отрицать существование этого плана.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

«Начиная с сентября прошлого года ни одного вопроса на решено, а наоборот, даже те вопросы, которые были подняты, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса — урегулирования ситуации в Донбассе», — считает экс-глава государства.

Также Кравчук заявил, что если Россия будет провоцировать широкомасштабный военный конфликт на востоке Украины, то это может стать для нее трагической ошибкой. «Ситуация никогда не была мирной, она волнами идет — то поднимается, то опускается. Ситуация сейчас обострилась, возможно, это какая-то реакция и на наши действия», — заметил он.

По его словам, когда украинская сторона вела себя спокойно, то Россия выступала в качестве некоего наблюдателя. Однако, когда Киев начал активно действовать, то активизировались и в Москве, отметил Кравчук. «Но я не думаю, что это может стать причиной широкомасштабного конфликта. Если это могло кому-то прийти в голову, это была бы не просто ошибка, а трагическая ошибка России», — заключил он.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Неделю назад Кравчук заявил, что Украина предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта и переговоры по Донбассу зайдут в тупик. «Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта, и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и ее можно вывести из этого только радикальными шагами», — сказал он, добавив, что Москва «не хочет мира» в Донбассе. При этом экс-президент исключил силовое решение конфликта.

Автор
Михаил Юшков
Леонид Кравчук Донбасс вооруженный конфликт урегулирование переговоры США Россия
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