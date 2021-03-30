Кремль объяснил отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Продвинуться в реализации минских соглашений, которые определяют порядок урегулирования ситуации в Донбассе, не удалось из-за нежелания Киева выполнять предусмотренные ими меры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть минский комплекс мер, <...> именно он является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Там обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации», — сообщил Песков. По его словам, для того чтобы убедиться в том, что Киев не выполняет соглашения, «нужно просто посмотреть и перечитать этот набор мер».

Песков отметил, что под документом об урегулировании ситуации в Донбассе стоят подписи лидеров стран «нормандской четверки» — России, Франции, канцлера Германии и Украины. Группа была создана именно для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента констатировал, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском совсем не удалось продвинуться в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, которые были достигнуты в Париже.