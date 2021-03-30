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Политика ,  
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Кремль объяснил отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Продвинуться в реализации минских соглашений, которые определяют порядок урегулирования ситуации в Донбассе, не удалось из-за нежелания Киева выполнять предусмотренные ими меры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть минский комплекс мер, <...> именно он является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Там обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации», — сообщил Песков. По его словам, для того чтобы убедиться в том, что Киев не выполняет соглашения, «нужно просто посмотреть и перечитать этот набор мер».

Песков отметил, что под документом об урегулировании ситуации в Донбассе стоят подписи лидеров стран «нормандской четверки» — России, Франции, канцлера Германии и Украины. Группа была создана именно для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента констатировал, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском совсем не удалось продвинуться в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, которые были достигнуты в Париже.

Советник Зеленского заявил о невыполнимости минских соглашений
Политика
Андрей Ермак

Минские соглашения были заключены в сентябре 2014 года Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. Они предусматривают введение на территории непризнанных республик Донбасса режима прекращения огня и создание органов местного самоуправления.

В тот же год администрация Украины приняла закон об особом статусе Донбасса, который позже продлил президент Владимир Зеленский. Он предусматривает введение особого статуса управления в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных сейчас Киеву территориях ЛНР и ДНР выборов в местные органы власти. В начале октября 2019 года представители «нормандской четверки» встретились в Берлине и согласовали «формулу Штайнмайера», которая регламентирует проведение порядок выборов, а также разведение сил и средств в регионе. Однако выборы так и не были проведены.Следующие переговоры были запланированы на прошлый год в Берлине, но их отменили из-за пандемии COVID-19.

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С тех пор украинские власти неоднократно делали заявления о готовности вернуть Донбасс на «своих условиях». В декабре глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже минских договоренностей и призвал страну к прямому диалогу с непризнанными республиками. В феврале этого года советник Зеленского Андрей Ермак заявил о «невыполнимости» минских соглашений в той редакции, в которой они сегодня существуют.

9 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сейчас ведет подготовку к встрече в «нормандском формате», а также заявил о готовности провести личные переговоры с каждым из лидеров стран «четверки».

12 марта в ответ на заявления из Киева в Кремле сообщили об отсутствии в графике президента России встречи лидеров «четверки».

Дмитрий Песков Минские соглашения «нормандский формат»
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