Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Европарламенте предложили сделать Nord Stream 2 рычагом давления Бизнес, 20:46 Мурашко обсудил с ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств Общество, 20:38 Рублев вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме Спорт, 20:21 Турчинов объяснил потерю Крыма в 2014 году неготовностью армии Политика, 20:17 Медведев станет второй ракеткой мира Спорт, 20:08 Глава ДНР заявил о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе Политика, 19:59 Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион Технологии и медиа, 19:55 Российские биатлонисты завершили спринт этапа КМ по биатлону без медалей Спорт, 19:40 Эксперты оценили необходимость повторной прививки из-за низких антител Общество, 19:33 Вяльбе назвала достойным выступление российских лыжниц на Чемпионате мира Спорт, 19:29 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 18:59 Мадуро привился от коронавируса «Спутником V» Политика, 18:55 Россиянин Елистратов стал бронзовым призером ЧМ по шорт-треку Спорт, 18:42 Полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Политика, 18:36
Политика ,  
0 

Глава ДНР заявил о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: denis-pushilin.ru)

Украина готовится возобновить военные действия в Донбассе и стягивает диверсантов к линии соприкосновения, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там (на линии соприкосновения. — РБК) [иностранные] советники сейчас скапливаются. По нашим разведданным, это инструктора. <...> То есть они готовят диверсантов», — сказал Пушилин.

По его словам, Киев также блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста.

Пушилин заявил, что, по его мнению, у Украины есть «установка блокировать во всех подгруппах любые подвижки», чтобы не было достигнуто никаких договоренностей.

«Это очередной признак, что они готовятся к войне», — сказал он.

В Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В начале марта Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии, чтобы защитить население от «украинского террора». Украину обвинили в нарушении условий перемирия и потребовали отказаться от «огневых провокаций, направленных на срыв перемирия».

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

После этого глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест. Он отметил, что Киев расценивает заявление «как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договоренностей».

Украина ДНР Донбасс Денис Пушилин
Материалы по теме
В Совфеде ответили на слова Кравчука о «радикальных шагах» по Донбассу
Политика
В Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе
Политика
Грызлов обвинил Киев в эскалации конфликта в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter