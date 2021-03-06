Глава ДНР заявил о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе

Денис Пушилин (Фото: denis-pushilin.ru)

Украина готовится возобновить военные действия в Донбассе и стягивает диверсантов к линии соприкосновения, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там (на линии соприкосновения. — РБК) [иностранные] советники сейчас скапливаются. По нашим разведданным, это инструктора. <...> То есть они готовят диверсантов», — сказал Пушилин.

По его словам, Киев также блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста.

Пушилин заявил, что, по его мнению, у Украины есть «установка блокировать во всех подгруппах любые подвижки», чтобы не было достигнуто никаких договоренностей.

«Это очередной признак, что они готовятся к войне», — сказал он.