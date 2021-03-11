Кремль назвал Донбасс «горячим местом» после сообщений о новых боях

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Повышение напряженности на линии соприкосновения в Донбассе у Кремля вызывает озабоченность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Любое повышение напряженности в таком горячем месте потенциально [чревато. — РБК] различными провокациями», — сказал Песков. По его словам, российские власти обеспокоены из-за агрессивной позиции украинских вооруженных сил.

Он добавил, что российские спецслужбы и Минобороны отслеживают ситуацию вблизи границ, и администрация президента получает информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения.

Бои между военнослужащими вооруженных сил Украины и народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возобновились 10 марта. В пресс-службе милиции отметили, что украинские военные четыре раза нарушали режим прекращения огня. Там указали, что в результате обстрелов с украинской стороны был ранен один военнослужащий ЛНР.