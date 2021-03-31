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Минздрав допустил необходимость повторной вакцинации привитым от COVID

После формирования коллективного иммунитета от коронавируса гражданам все равно придется проводить повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляцию вел телеканал «Россия-1».

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал Мурашко.

Он указал, что власти сформировали систему наблюдения за состоянием здоровья населения и собирают данные о тех, кто переболел или вакцинировался.

«Поэтому мы оцениваем то, как человек реагирует, насколько он защищен. И если необходимо, мы можем сегодня спокойно вводить корректировки», — пояснил министр.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60% от населения страны может выработаться в России к августу этого года при сохранении текущих темпов вакцинации. При этом ранее, в январе, эксперты Всемирной организации здравоохранения заявляли, что появление коллективного иммунитета к COVID-19 в 2021 году маловероятно.

В конце марта глава Центра им. Н.Ф. Гамалеии, разработашего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург говорил, что усилить иммунитет к коронавирусу может помочь повторная вакцинация препаратом. По его словам, ревакцинация может оказаться более эффективной, чем первичная прививка. Позднее его заместитель Денис Логунов заявил, что часть сотрудников центра уже прошли повторную вакцинацию.

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В то же время, в Роспотребнадзоре заявляли, что поставить вторую прививку «Спутником V» будет невозможно, поскольку выработавшиеся после первой вакцинации антитела будут разрушать компоненты повторно вводимой вакцины. В то же время, в ведомстве допустили, что можно будет прививаться другими вакцинами. Вирусолог и доктор биологических наук позднее рассказал РБК, что вопрос о возможности ревакцинации пока малоизучен.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

вакцинация коронавирус Михаил Мурашко Минздрав
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