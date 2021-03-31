Минздрав допустил необходимость повторной вакцинации привитым от COVID

После формирования коллективного иммунитета от коронавируса гражданам все равно придется проводить повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляцию вел телеканал «Россия-1».

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал Мурашко.

Он указал, что власти сформировали систему наблюдения за состоянием здоровья населения и собирают данные о тех, кто переболел или вакцинировался.

«Поэтому мы оцениваем то, как человек реагирует, насколько он защищен. И если необходимо, мы можем сегодня спокойно вводить корректировки», — пояснил министр.