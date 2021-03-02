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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID

Плановый показатель в 60% иммунных к коронавирусу, по прогнозам, будет достигнут в августе 2021 года. Это может случиться и раньше, если темпы вакцинации вырастут. Роспотребнадзор сообщал, что в стране иммунны около 6% людей
Фото: Александр Астафьев / ТАСС
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

При сохранении прежних темпов вакцинации Россия сможет достичь запланированного коллективного иммунитета к коронавирусу к августу 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

По ее словам, план вакцинации предполагает достижения 60% коллективного иммунитета. В России разработали эпидемиолого-математическую модель для достижения этого показателя в каждом регионе и в стране в целом.

«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сообщила Голикова.

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Вице-премьер подчеркнула, что эти сроки могут меняться, исходя из темпов вакцинации. Вероятно, дата будет сдвинута на более раннюю. Но пока Россия не достигнет коллективного иммунитета, ограничительные меры будут действовать, добавила она.

Нынешнее снижение заболеваемости Голикова назвала обнадеживающим, но призвала не пренебрегать опасностью COVID-19. «Вы помните, что когда в мае мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас. Однако ситуация сейчас осложняется тем, что зима и начало весны — это период распространения традиционных для нас вирусных инфекций», — напомнила вице-премьер.

Голикова отметила, что коронавирус сейчас практически вытеснил грипп, чему способствовала массовая вакцинация от гриппа.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится после того, как 60% жителей станут невосприимчивы к COVID-19. Для этого нужно привить 68–60 млн человек. «Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии», — сообщал глава Минздрава.

В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По мнению председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, в Москве коллективный иммунитет уже сформировался.

«В Москве, во всяком случае, он [популяционный иммунитет] уже точно есть. Где-то 900 тыс. переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет», — говорил Онищенко.

По данным Роспотребнадзора на конец февраля, иммунитет к COVID-19 есть у 5,7–6% населения России. Такие выводы сделаны исходя из показателей заболеваемости и вакцинации: около 4,2 млн человек переболели коронавирусной инфекцией, еще 4 млн сделали прививку.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия иммунитет Татьяна Голикова
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