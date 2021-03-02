Власти назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID

Плановый показатель в 60% иммунных к коронавирусу, по прогнозам, будет достигнут в августе 2021 года. Это может случиться и раньше, если темпы вакцинации вырастут. Роспотребнадзор сообщал, что в стране иммунны около 6% людей

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

При сохранении прежних темпов вакцинации Россия сможет достичь запланированного коллективного иммунитета к коронавирусу к августу 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

По ее словам, план вакцинации предполагает достижения 60% коллективного иммунитета. В России разработали эпидемиолого-математическую модель для достижения этого показателя в каждом регионе и в стране в целом.

«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сообщила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что эти сроки могут меняться, исходя из темпов вакцинации. Вероятно, дата будет сдвинута на более раннюю. Но пока Россия не достигнет коллективного иммунитета, ограничительные меры будут действовать, добавила она.