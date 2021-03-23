Вирусологи оценили возможность повторной вакцинации «Спутником V»

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Вопрос о возможности повторной вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» еще мало изучен. Об этом рассказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал слова директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая заявила, что вакциной «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно. Она отметила, что при повторной вакцинации через пару лет компоненты препарата могут разрушаться теми антителами, которые сохранятся в организме человека.

«Да, это правда, есть определенная сложность — у человека могут сохраниться антитела к двум аденовирусам, на основе которых сделан «Спутник». Но эта тема еще мало изучена. Возможно, со временем у человека упадут антитела к адено- и он сможет привиться повторно», — сказал Аграновский.

Он добавил, что в России существуют и другие вакцины, которыми можно будет привиться в случае необходимости. Например, это синтетическая вакцина Центра М.П. Чумакова «КовиВак», которая сделана на основе инактивированного коронавируса, отметил эксперт.