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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили возможность повторной вакцинации «Спутником V»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вопрос о возможности повторной вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» еще мало изучен. Об этом рассказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал слова директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая заявила, что вакциной «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно. Она отметила, что при повторной вакцинации через пару лет компоненты препарата могут разрушаться теми антителами, которые сохранятся в организме человека.

«Да, это правда, есть определенная сложность — у человека могут сохраниться антитела к двум аденовирусам, на основе которых сделан «Спутник». Но эта тема еще мало изучена. Возможно, со временем у человека упадут антитела к адено- и он сможет привиться повторно», — сказал Аграновский.

В Роспотребнадзоре допустили, что «Спутником V» нельзя прививать повторно
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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Он добавил, что в России существуют и другие вакцины, которыми можно будет привиться в случае необходимости. Например, это синтетическая вакцина Центра М.П. Чумакова «КовиВак», которая сделана на основе инактивированного коронавируса, отметил эксперт.

«Я не исключаю, что гамалеевская вакцина все-таки будет пригодна для повторного использования через год или два», — заявил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он рассказал, что в «Спутнике V» использованы два носителя: аденовирус пятого типа для первой вакцинации и аденовирус 26-го типа для второй. Он сравнил российскую вакцину с препаратом шведско-английской компании AstraZeneca. По словам Чепурнова, AstraZeneca сделана на одном аденовирусе, поэтому при второй вакцинации тем же препаратом через три недели антитела к аденовирусу мешали. «А когда вторую прививку стали делать через три месяца, эффективность возросла до 90%, потому что острый иммунный ответ за это время уходит», — добавил он.

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Позднее Пшеничная заявила, что сообщения о якобы невозможности повторной прививки были поняты некорректно. «Повторная вакцинация им («Спутником V». — РБК) возможна <...> В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — цитирует Пшеничную пресс-служба Роспотребнадзора.

вакцинация коронавирус Спутник V новости
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