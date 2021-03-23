В Роспотребнадзоре объяснили заявление о повторной прививке «Спутником V»

В ведомстве пояснили, что сообщения о невозможности повторно привиться «Спутником V» некорректны. Эксперты считают, что вопрос пока малоизучен, и допускают, что вакцина будет пригодна для повторного применения через год-два

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V».

«Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» сформулированы некорректно. Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — сказала Пшеничная, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Ранее она же в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE» допустила, что при повторной вакцинации «Спутником V», «возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме». По ее словам, ревакцинировать этой же вакциной с точно таким же составом, «скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела».

«Да, это правда, есть определенная сложность — у человека могут сохраниться антитела к двум аденовирусам, на основе которых сделан «Спутник». Но эта тема еще малоизучена. Возможно, со временем у человека упадут антитела к аденовирусу, и он сможет привиться повторно. В любом случае у нас есть альтернативные вакцины, и можно будет перепривиться чем-то другим. «КовиВак» — синтетическая вакцина, в качестве антигена там используются пептиды — короткие куски белка-«шипа» коронавируса [с помощью него вирус попадает в клетку]. Чумаковская вакцина сделана на основе инактивированного коронавируса», — рассказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.