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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре объяснили заявление о повторной прививке «Спутником V»

В ведомстве пояснили, что сообщения о невозможности повторно привиться «Спутником V» некорректны. Эксперты считают, что вопрос пока малоизучен, и допускают, что вакцина будет пригодна для повторного применения через год-два
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V».

«Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» сформулированы некорректно. Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — сказала Пшеничная, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Ранее она же в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE» допустила, что при повторной вакцинации «Спутником V», «возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме». По ее словам, ревакцинировать этой же вакциной с точно таким же составом, «скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Да, это правда, есть определенная сложность — у человека могут сохраниться антитела к двум аденовирусам, на основе которых сделан «Спутник». Но эта тема еще малоизучена. Возможно, со временем у человека упадут антитела к аденовирусу, и он сможет привиться повторно. В любом случае у нас есть альтернативные вакцины, и можно будет перепривиться чем-то другим. «КовиВак» — синтетическая вакцина, в качестве антигена там используются пептиды — короткие куски белка-«шипа» коронавируса [с помощью него вирус попадает в клетку]. Чумаковская вакцина сделана на основе инактивированного коронавируса», — рассказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«По идее, Пшеничная права. Именно поэтому в вакцине «Спутник» использовано два носителя: аденовирус пятого типа для первой вакцинации и аденовирус 26-го типа для второй. Например, AstraZeneca сделана на одном аденовирусе, у нее была эффективность 70%. При второй вакцинации тем же препаратом через три недели антитела к аденовирусу мешали. А когда вторую прививку стали делать через три месяца, эффективность возросла до 90%, потому что острый иммунный ответ за это время уходит. Я не исключаю, что гамалеевская вакцина все-таки будет пригодна для повторного использования через год или два», — объяснил РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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Авторы
Мария Бондаренко, Любовь Порываева
Спутник V вакцинация Роспотребнадзор
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