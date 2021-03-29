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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре Гамалеи сообщили о ревакцинации части сотрудников «Спутником V»

У тех, кто получил вакцину повторно, зафиксировали хорошие иммунные ответы, сообщил замдиректора центра Денис Логунов. Ранее эксперт Роспотребнадзора допустила, что повторно привиться «Спутником V» не получится
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи ревакцинировались вакциной от коронавиурса «Спутник V», заявил заместитель директора центра Денис Логунов в эфире Первого канала.

«Конечно, «Спутник V» может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Логунова, у пожилых людей гораздо реже, чем у молодых, появляются побочные эффекты от вакцины. «Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых — она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется <...> старение иммунной системы», — пояснил он.

Гинцбург заявил о возможности усилить иммунитет к COVID-19 ревакцинацией
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет уже нельзя. Позднее она через пресс-службу Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации «Спутником V» сформулированы некорректно. «Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — сказала она.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса с помощью препарата «Спутник V» не просто возможна, но может оказаться даже более эффективной, чем первичная. По его словам, уже существующий у людей иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами, созданными на основе аденовирусных векторов.

В основе действия векторных вакцин лежит механизм «доставки» генома вируса SARS-CoV-2 с помощью неопасного для человека аденовируса, лишенного возможности размножаться в организме. Затем клетки курьера-аденовируса разрушаются, а у человека вырабатывается иммунный ответ к SARS-CoV-2.

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Анастасия Батманова
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