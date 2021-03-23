В Роспотребнадзоре допустили, что «Спутником V» нельзя прививать повторно

Повторная прививка «Спутником V» даже с интервалом в два года может оказаться избыточной, поскольку в крови человека может сохраниться достаточно высокий уровень антител

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вакциной «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — рассказала специалист.

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О том, что при высоком уровне антител полный курс вакцинации может не дать положительного эффекта, ранее рассказывал глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург. Он говорил об этом на примере людей, уже переболевших коронавирусом. По его словам, у таких людей эффективно может сработать укол только одним компонентом вакцины из двух. В результате ввода первого компонента те, кто уже перенес инфекцию, получат усиление приобретенного иммунитета. Титры антител у них могут достигать довольно высоких значений, сравнимых с результатом двукратной вакцинации Вторая прививка в этом случае не даст негативного эффекта, но и дополнительной защиты организма — тоже.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава.