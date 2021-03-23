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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург заявил о возможности усилить иммунитет к COVID ревакцинацией

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции с помощью вакцины «Спутник V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация. Об этом РБК сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, об этом говорят данные как российских, так и зарубежных научных исследований, которые показали, что уже существующий у людей иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами, созданными на основе аденовирусных векторов. К этому классу также относится относится вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦ им. Гамалеи.

«Доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Было показано, что ревакцинация через 6 месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет бустировать антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору», — пояснил Гинцбург.

По его словам, это связано с тем, что уже существующий иммунитет к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета.

«Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — резюмировал он.

В Роспотребнадзоре объяснили заявление о повторной прививке «Спутником V»
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее предположение о том, что при повторной вакцинации «Спутником V» компоненты вакцины могут быть разрушены теми антителами, которые выработались после первой прививки, выдвинула в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE» заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она заявила, что ревакцинировать этой же вакциной с точно таким же составом, «скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела».

Позднее Пшеничная через пресс-службу Роспотребнадзора пояснила, что имела в виду то, что после первой прививки через один-два года «возможна ревакцинация и другими вакцинами».

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