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Политика ,  
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Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия призывает власти Украины перестать срывать реализацию минских соглашений. Об этом в видеобращении к участникам Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что Киев наконец перестанет саботировать реализацию минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в «нормандском формате», от прямого диалога с Донецком и Луганском», — сказал Лавров.

Ранее полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что заявления украинских властей о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом минских соглашений. По его словам, заявление украинских властей о возвращении «исключительно на украинских условиях» всех «временно оккупированных территорий» принципиально противоречит основе минских соглашений.

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, в состоянии Киев выполнить их или нет. По словам главы государства, Украина выполняет свою часть минских договоренностей и весь мир это видит.

Минские соглашения Сергей Лавров
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